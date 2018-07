Europei, Settebello quarto: 10-8 dalla Croazia. Errori in superiorità

di Vanni Zagnoli

Sino a due sere fa, erano gli Europei dell’Italia, dovevano essere gli Europei del settebello, con il record di 10 gol subiti in 4 partite, comprese le sfide a Ungheria e Russia. In realtà il tabellone è stato favorevole, perchè i magiari hanno fallito, a Barcellona, mentre i russi sono in crisi da tempo.



Passi per la semifinale persa con la Spagna, con quel gol fantasma che avrebbe portato ai rigori, ma non il quarto posto, il 10-8 dalla Croazia, campione del mondo, con anche 4 reti di ritardo. L’Europeo diventa da 6,5, dopo 4 gare da 9. Nonostante il ct fuoriclasse, Alessandro Campagna, i podi si sono rarefatti: oro mondiale nel 2011, argento e bronzo olimpici; agli Europei, argento nel 2010 e bronzo nel ’14; in World league, due argenti e un bronzo, ma la manifestazione è inferiore, come tradizione. Per il resto, si moltiplicano le medaglie di legno, come anche per le donne, dal trend persino inferiore e qui seste.



«Contro i croati - sottolinea l'allenatore allievo di Ratko Rudic, presente in tribuna -, la differenza l’hanno fatta i gol in superiorità numerica: 0/5 nel nostro avvio, contro 3 su 3. Non penso all’approccio sbagliato, perchè l’avevamo preparata bene, sarà stata una questione tecnica e allora me ne assumo la responsabilità. Con Nicosia in porta, mossa anche psicologica, l'inerzia è migliorata, abbiamo segnato tre bei gol, senza però scendere mai a -1».



Dal 7-3, l’Italia recupera due gol, con Gallo e Molina, all’intervallo, ma poi riscivola sul 9-5, uscendo dalla partita già a metà del 3° tempo. Il finale è di 10-8, con quarto posto.



Il tabellino azzurro: Del Lungo; F. Di Fulvio 2, Molina Rios 1, Figlioli 1, A. Fondelli, Velotto, Renzuto Iodice 1; Gallo 2, N. Presciutti 1, Bodegas, Echenique, Bertoli; Nicosia.





