Yates: «Froome può ancora vincere il Giro»

di Francesca Monzone

Sappada La maglia rosa Simon Yates ieri ha affrontato il temibile Zoncolan una delle salite più difficili al mondo per i corridori, arrivando secondo alle spalle di Froome, che ora sembra diventare uno dei suoi avversari più importanti. Oggi un’altra tappa di montagna dove i due britannici potrebbero ancora sfidarsi.

Ieri non ha vinto la tappa ma ha staccato ancora i suoi inseguitori. Cosa le è dispiaciuto di più?

“Sono felice per alcune cose e meno felice per altre. Volevo vincere la tappa di oggi e ho cercato di riprendere Froome nel finale ma la salita era veramente dura. In ogni caso ogni secondo guadagnato è un secondo buono per me. Non c’è stato un grandissimo gap con i miei avversari ma va bene lo stesso”.

Cosa pensa dell’ascesa finale allo Zoncolan?Si è pentito di non aver fatto le ricognizioni prima della tappa?

“I primi 3 chilometri non erano così difficili, ma dopo la salita ha iniziato a diventare più difficile. Comunque non sono pentito per non aver provato prima questa salita”.

Quanto è pericoloso ora Froome per la classifica generale?

“Chris come anche Dumoulin mi prenderanno molto tempo nella cronometro individuale, sicuramente 2 o 3 minuti. Non è fuori per la vittoria finale e non sempre è facile stargli dietro in salita”.

Il suo team oggi era più forte di quello Di Dumoulin, mentre quello di Froome invece sembrava più forte del suo. Era veramente così?

“Lui aveva un uomo davanti e anche noi lo avevamo quindi non penso ci siano state differenze. Se poi guardiamo la tappa di oggi è quelle precedenti siamo noi che abbiamo sempre tirato il gruppo”.

Che tipo di approccio avete avuto sulla tappa di ieri?

“Abbiamo avuto un approccio giusto basato su quelle che sono le nostre caratteristiche. Io vado bene per queste salite mentre Tom va bene per le tappe a cronometro e ognuno di noi ha seguito la propria strategia”.



Perché quando Froome è partito non è andato con lui e lo ha seguito?

“Non l’ho seguito perché in quel momento non ho potuto. Lui è scattato nel momento giusto con un’accelerazione molto veloce ma c’era ancora tanta strada fino al traguardo. Ho preferito salire con il mio tempo e ho provato a chiudere negli ultimi chilometri ma non ce l’ho fatta”.

Quanto è difficile correre contro Dumoulin sapendo che lui non reagirà ai suoi scatti?

“Non è difficile perché anche io ho fatto così in passato. Ognuno di noi sceglie come affrontare al meglio una salita e io mi sono focalizzato sul mio tempo e modo”.

Come si sente dopo aver scalato lo Zoncolan e cosa vuol dire affrontare la tappa di oggi con la fatica di ieri nelle gambe?

“Già da ieri sapevo che la fatica sarebbe stata per tutto il fine settimana e non solo ieri. Ero molto stanco alla fine della corsa e anche oggi sarà molto difficile. Saranno importanti i team per la tappa di oggi”.

