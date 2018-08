Sincro, Europei: l'Italia ancora sul podio, bronzo a squadre

di Piero Mei

Terza gara e terza medaglia per il nuoto sincronizzato italiano: è il secondo bronzo e lo vince l’intera squadra riuscendo in una piccola grande impresa. Perché dopo i preliminari le azzurre erano al quarto posto dietro Russia e Ucraina che comandano con giudizi fotocopiati il sincro continentale, ma anche mezzo punto dietro la Spagna. E in questo sport i sorpassi sono sempre improbabili come in molti circuiti di Formula Uno, se non sei Hamilton o Vettel.



E invece il team azzurro, portavoce Linda Cerruti che tutto fa, dal solo al gruppo, ha limato e corretto le piccole sbavature dei preliminari ed ha convinto i giudicati.



Il brano sul quale le ragazze italiane hanno gareggiato è “Un esperimento del tempo”, tema di un romanzo di Dunne del 1927 e della musica di Schoenberg, il compositore serialista che fu anche oggetto di persecuzioni naziste. L’esperimento della rivitalizzazione del tema e della musica è dunque riuscito. Betarice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone, Enrica Piccoli con Domiziana Cavanna e Federica Sala sono i nomi e cognomi delle giovani da podio, sorridenti d’un sorriso nuovo e spontaneo che è più bello di quello tirato e un po’ artefatto in acqua durante la gara.

