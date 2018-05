Sir Conad- Lube il grande giorno per lo scudetto è arrivato

PERUGIA Il grande giorno è arrivato. alle 18 al PalaEvangelisti la Sir Safety Conad affronta i campioni d’Italia in carica di Lube Civitanova nel match che vale lo scudetto. La serie è sul 2-2 e si decide tutto nello scontro finale. In campo ci saranno i protagonisti delle quattro gare già disputate. Bernardi schiererà capitan De Cecco in cabina di regia, Atanasijevic opposto, la coppia Anzani-Podrascanin al centro, Zaytsev e Russell in banda e Colaci libero. In quattromila sono pronti sugli spalti per tifare i Block Devils.

© RIPRODUZIONE RISERVATA