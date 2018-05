Sir, stop da super Lube (3-1) Per lo scudetto serve gara 5

PERUGIA - La Lube Civitanova ha battuto 3-1 la Sir Safety Conad Perugia in gara 4 della serie finale riaprendo la corsa per lo scudetto di pallavolo. Il tricolore sarà assegnato nel quinto e ultimo incontro che si disputerà al PalaEvangelisti domenica alle 18. In un Eurosuole sold out (c’erano 4327 spettori, di cui circa 400 della Sir sugli spalti, più altre decine all’esterno dell’impianto) Perugia non è riuscita nell’impresa di vincere il suo primo titolo battendo la squadra di Medei dopo essere tornata avanti nella serie in gara 3. Sul 2-2, la sfida del PalaEvangelisti sarà decisiva.



LA PARTITA Parte meglio la Lube, precisa a muro e al servizio con Christenson e Juantorena (4-1 e 7-2). Coach Bernardi chiede calma e i Block Devils trovano il passo con i primi tempi di Anzani (8-4) e Podrascanin (10-6). Scalda il braccio anche Atanasijevic (16-10), ma la Lube c’è. Prima gestisce il vantaggio (19-16), poi allunga con Stankovic (21-16) e Sokolov (25-19): 1-0

Al cambio campo ritmo ancora più alto. Perugia ci crede con Russell che mura Sokolov (2-1), la Lube prova a staccare con Cester (5-3), un gran muro di Stankovic (9-5) e un ace di Juantorena (14-8). I punti di Russell e un ace di Anzani tengono viva la Sir (16-14), altalenante a muro (19-15 e 19-18). Sul filo dell’equilibrio il finale (22-22), dove di cuore Perugia riapre (24-26): 1-1.

Complice qualche errore di troppo al servizio, nessuno va in fuga nel terzo set (2-2 e 6-6) dove martellano forte le bocche di fuoco Juantorena e Atanasijevic (9-10 e 13-11). Poi Civitanova cresce in difesa e va sul +5 con un gran muro di Cester su Zaytsev. La Sir prima sente la pressione (21-15), poi rimane a galla con Zaytsev (22-18), ma è la Lube a tornare avanti 2-1 (25-19).

A questo punto Christenson e compagni ci credono (6-3), ma Perugia è sul pezzo nonostante qualche errore di troppo (7-6) e uno Juantorena in gran forma (13-10) che tiene avanti la Lube (17-15). Atanasijevic prova ricucire lo strappo (22-18), ma Kovar vuole gara 5 e spinge i suoi al successo (23-19). Perugia deve arrendersi 3-1 (25-20).



«Siamo contenti, non era scontato – ha detto dopo la vittoria Kovar (Lube) ai microfoni Rai -. Loro ci hanno sempre messo in difficoltà nelle partite scorse, in questa credo che abbiamo comandato noi. Osmany ha giocato una partita incredibile, credo che gara 5 sia la fine giusta per questa serie».



Civitanova: Sokolov 19, Candellaro, Sander 1, Marchisio, Juantorena 25, Stankovic 12, Kovar 5, Grebennikov (L), Christenson 5, Cester 8. N.E.: Casadei, Milan, Zhukouski. All.: Medei.

Perugia: Cesarini, Shaw, Russell 9, Zaytsev 9, Della Lunga, Berger 4, Colaci (L), Atanasijevic 20, Anzani 7, De Cecco 1, Podrascanin 6. N.E.: Ricci, Andric. All.: Bernardi.



