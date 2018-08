Softball Mondiali, ko 1-0 con il Messico, azzurre chiudono al settimo posto

di Redazione Sport

Battaglia doveva essere e battaglia è stata. Messico-Italia, prima gara a eliminazione diretta del Mondiale di Chiba è stata risolta da un solo punto, che le messicane hanno realizzato al secondo inning supplementare, ed è stata una lotta durissima. Entrambe le squadre hanno combattuto ad armi pari: il Messico con una lanciatrice, Dallas Escobedo, dominante (16 eliminazioni al piatto su 27 out); l'Italia con una difesa impenetrabile, con un leader indiscusso, l'interbase Amanda Fama, che ha chiuso ogni spazio all'attacco del Messico.



Alla fine il tabellino dice che il Messico ha conquistato la vittoria (1-0) e la possibilità di proseguire nel cammino dei playoff, nel tentativo di raggiungere la zona medaglie, grazie a 6 valide e pur commettendo un errore; mentre l'Italia si è fermata a 4 valide e non è riuscita a ripetere i giochi che l'avevano portata a dominare contro la Cina, nell'ultima partita del girone. Le azzurre chiudono il mondiale al 7° posto, davanti all'Olanda che, sconfitta dal Canada 8-1, avendo nel girone eliminatorio vinto una partita in meno rispetto all'Italia, per regolamento si ferma alla posizione numero 8.

