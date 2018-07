Surf Expo 2018, onda lunghissima a Santa Severa

di Elena Benelli

Surf Expo compie 20 anni. Punto di riferimento per tutti gli appassionati d'Italia da oggi a domenica torna sulla spiaggia ai piedi del Castello di Santa Severa pronto a promuovere nuovamente la surf culture con un lungo elenco di ospiti, eventi fashion, beach party e tante attività. Scuole surf e sup aperte a tutti, skate contest, Indoboard, la celebre Wood Wave (un'onda di legno per i patiti dello skate), una ruota panoramica in stile Venice Beach, il Free Fall, il fitness yoga e l'immancabile Bikini Fashion Show. In vent'anni il Surf Expo ha infatti acceso i riflettori anche su discipline meno note nel nostro paese, come il Sup, con due campionati mondiali disputati, e su novità assolute come lo Slakeline, il Fly Board e l'ultima tendenza del Tow-in, con potenti moto d'acqua.



In occasione del compleanno dell'Expo, all'interno del Castello, presso il Museo civico del mare e della navigazione, la Regione Lazio ha voluto dedicare una sala alla manifestazione e al suo ideatore Alessandro Marcianò, surfista noto in tutto il mondo per aver cavalcato un'onda di 18 metri a Nazarè, in Portogallo, e offrirà inoltre la possibilità di pernottare tra le mura medievali a picco sul mare. Dopo Lisbona, Londra, Monaco, Madrid e Barcellona, sarà proiettata anche a Santa Severa, in esclusiva, la prémiere di Vague à l'Ame, film prodotto da Billabong e diretto da Vincent Kardasik, alla cui proiezione saranno presenti il regista e parte del cast. Se in vent'anni di attività l'Expo ha ospitato i più grandi interpreti del Surfing internazionale, dal campione del mondo ASP Sunny Garcia, al world-guinness recordman Garrett McNamara, fino all'italiano Leonardo Fioravanti, c'è grande attesa in questa edizione per Tom Curren, leggendario surfista californiano detentore di tre titoli mondiali (ASP) amante della musica che si esibirà in concerto sabato sera prima del tradizionale Beach Party. Info: www.italiasurfexpo.it



