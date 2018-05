Taekwondo, dal 1 al 3 giugno al Foro Italico il World Grand Prix

di Redazione Sport

La maestosa cornice del Foro Italico a far da sfondo al World Taekwondo Grand Prix 2018 con l'impresa sfiorata di riunire le delegazioni di Corea del Sud e del Nord dal Papa. Il regime di Kim non ha ancora concesso il visto per partire ai suoi atleti - per ripetere la dimostrazione che andò in scena a Casa Italia durante i Giochi di Pyeongchang - ma la Corea del Sud si è comunque esibita dal Santo Padre e il messaggio di pace del taekwondo è stato molto apprezzato dal Pontefice: «Purtroppo gli atleti della Corea del Nord non hanno avuto l'autorizzazione di poter partecipare - ha rivelato infatti il presidente della Fita, Angelo Cito - ci sono situazioni politiche più complesse che vanno al di la delle nostre facoltà. Ma il Papa oggi ha lanciato il messaggio che il taekwondo è uno strumento importante per la pace». Mancheranno gli atleti del Nord, ma comunque domani si terrà l'esibizione in Piazza di Spagna con il Demo Team della Wt.



L'antipasto della tre giorni (1-3 giugno) che vedrà lo stadio Pietrangeli (per l'occasione coperto dalla Fita in sinergia con il Coni), riempirsi di oltre 250 atleti in rappresentanza di 51 nazioni per una kermesse sportiva di altissimo livello, utile per guadagnare punti preziosi per un posto ai Giochi di Tokyo 2020. Alla conferenza stampa di presentazione avvenuta oggi al Salone d'Onore del Coni, il presidente della WT Chungwon Choue, dopo aver regalato al numero uno del Coni una targa commemorativa e un kimono della Wt, ha ringraziato «per il supporto allo sviluppo del taekwondo italiano», dicendosi «molto felice di fare questo primo Gran Prix a Roma, perché l'Italia è un paese molto importante per la nostra disciplina. Penso che il taekwondo abbia bisogno anche in Italia di un rinascimento e per questo sono convinto che il Grand Prix di Roma sarà un punto di svolta per il taekwondo in questo Paese, come le Universiadi di Napoli nel 2019 e i Giochi di Tokyo 2020». Ad accogliere le migliaia di persone, tra atleti, tecnici e tifosi, un vero e proprio villaggio del taekwondo. Il fascino del luogo, unico al mondo, sarà accentuato dalla scelta di disputare, se possibile, le semifinali e le finali in notturna, a partire dalle 20:30: «Il sogno diventa realtà - il saluto di Giovanni Malagò - la considerazione del Coni per questo evento è altissima. Sono sicuro che questa tre giorni sarà un successo».

