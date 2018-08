Tiro a volo, Europei: Rossetti e Bacosi sono d'argento

Anche il tiro a volo si aggiunge all'elenco delle discipline che oggi hanno regalato medaglie allo sport italiano. Agli Europei conclusisi oggi ad Obersdorf, in Austria, la coppia dello Skeet formata dai campioni olimpici di Rio Gabriele Rossetti e Diana Bacosi ha conquistato l'argento nella gara di Mixed Team. I due azzurri sono stati battuti dai francesi Anthony Terras e Lucie Anastassoiu, in passato allenati dal papà di Rossetti, quel Bruno bronzo per l'Italia all'Olimpiade di Barcellona '92, poi ct della Francia e scomparso nel febbraio scorso. Nella sfida per l'oro, su 60 piattelli, i francesi si sono imposti su Rossetti-Bacosi per 55-53. Il bronzo è andato alla Germania. Oro all'Italia nella gara Junior, con Elia Sdruccioli e Giada Longhi, che hanno battuto per 52-49 i ragazzi della Repubblica Ceca. Soddisfatto il ct azzurro Andrea Benelli, olimpionico di Atene 2004: «grande prestazione degli juniores. A livello Senior siamo andati bene ma dobbiamo fare meglio in vista del Mondiale in Corea, dove saranno in palio le carte olimpiche».



