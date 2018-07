Tiro a volo, Trap maschile: oro e argento azzurri a Tucson

La gara di Trap maschile a Tucson, negli Stati Uniti, è stata dominata dall'Italia che ha conquistato la medaglia d'oro con Simone Lorenzo Prosperi e quella d'argento con Erminio Frasca. I due poliziotti hanno messo in chiaro le loro intenzioni già dalle qualificazioni, chiuse in prima posizione da Frasca con 120/125 da Prosepri con 118, secondo miglior punteggio di giornata eguagliato solo dal britannico Nathan Hales con il quale ha dovuto effettuare lo spareggio per l'assegnazione del dorsale di finale (vinto da Hales con +2 a +1, ndr). Nella finale a sei gli azzurri si sono alteranti al comando sin dalla prime battute, non lasciando libertà di manovra agli avversari. Alla fine i due, commilitoni, compagni di squadra ed amici, si sono affrontati per contendersi l'oro, vinto da Prosperi con 43/50 a 41/50. «È stata una gara molto difficile in cui abbiamo dovuto lottare con un campo tecnicamente molto complicato e con temperature alle quali non siamo abituati -ha spiegato Prosperi alla sua quarta esperienza in una prova di Coppa del Mondo e per la prima volta in finale-. Sono arrivato a Tucson con l'intenzione di fare bene, ma non è stato facile. Martedì ho sofferto molto per la scarsa visibilità e per i lanci veloci, ma oggi ho trovato i ritmo giusto e sono davvero contento di aver centrato l'oro che dedico in prima istanza a mia moglie, che mi sopporta e mi supporta in ogni occasione. Insieme a lei voglio ringraziare anche la mia famiglia e mio padre, che mi ha avviato a questo sport, il direttore tecnico nazionale Albano Pera per avermi dato la possibilità di dimostrare il mio valor».



