Tokyo 2020, sei barche azzurre qualificate per i Giochi

La vela azzurra naviga sempre più numerosa verso Tokyo 2020. Ai Campionati Mondiali, in corso ad Aarhus (Danimarca), sono state ottenute altre tre carte olimpiche. Il Nacra 17, con Ruggero Tita e Caterina Banti, risaliti in testa alla classifica in attesa della medal race di domenica 12 agosto, ha conquistato uno degli otto posti disponibili. Doppietta per la tavola RS:X con Marta Maggetti protagonista tra le prime undici in classifica mentre Mattia Camboni e Daniele Benedetti, entrambi entrati nella medal race, si daranno battaglia domenica per l'unico posto ormai acquisito. Dopo le due barche classe 470 e Laser Radial, con i piazzamenti di oggi, salgono a sei le barche già qualificate a Giochi Olimpici del 2020.

