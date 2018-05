Atletica, Tortu e Jacobs le stelle azzurre del Golden Gala

Ci saranno tante sfumature d'azzurro allo stadio Olimpico di Roma, giovedì 31 maggio, per un Golden Gala Pietro Mennea che l'atletica italiana vuole vivere da protagonista. La sfida più attesa è decollata mercoledì scorso da Savona ed è il nuovo faccia a faccia tra le due superstar della velocità azzurra, le frecce Filippo Tortu e Marcell Jacobs. Il programma della quarta tappa della IAAF Diamond League, prima fermata europea, regalerà il palcoscenico più prestigioso anche alla quattrocentista campionessa europea Libania Grenot, alla prima uscita europea dell'anno dopo la fase iniziale di stagione in Florida, nel giro di pista insieme a Maria Benedicta Chigbolu e Raphaela Lukudo. Dalla pedane dell'alto, fari puntati sul bronzo mondiale indoor Alessia Trost e sulla ritrovata Elena Vallortigara. Nei 1500 in azione Yeman Crippa, galvanizzato dai recenti primati under 23 su 5000 e 10000, con Mohad Abdikadar. Sprint per Irene Siragusa nei 200 e poi tanti ostacoli: Mario Lambrughi, José Bencosme, Ayo Folorunso e Yadis Pedroso. In pista anche Yohanes Chiappinelli (3000 siepi), Davide Re (400) e Giordano Benedetti (800). Nel lungo Kevin Ojiaku. E sono pronti a volare i dischi di Hannes Kirchler e Daisy Osakue.

