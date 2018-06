Tortu, il papà Salvino: «Filippo è nato per correre»

«Ho capito subito che sarebbe diventato un campione dell'atletica: da bambino non camminava, sprintava». Da bordo dell'aereo che sta riportando a casa Filippo Tortu, il padre-allenatore del neo primatista italiano dei 100 metri racconta all'Ansa come si cresce un fuoriclasse. Si chiama Salvino, ha 59 anni e un passato da dirigente di Publitalia: «Quella di ieri è una gioia meritata, Filippo ha sempre lavorato tanto: è un ragazzo orgoglioso, in particolare di essere italiano...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA