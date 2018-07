Tour de France, Froome pronto per la quinta vittoria. Sfida con Nibali, Quintana e Bardet

di Francesca Monzone

I signori del Tour de France sono pronti. Sabato la corsa in giallo partirà da Vandea, nella Loira, e si concluderà, come di consueto, a Parigi sui Campi Elisi il prossimo 29 luglio. Tre settimane di grandi sfide con grandi campioni e con un Froome che appare finalmente libero ma non certo ammirato dal pubblico dopo dieci mesi trascorsi tra il doping e il sospetto al di là della sentenza dell'Uci e della Wada che, nella vicenda, non ha certo fatto una figura eccelsa.



Sarà una Grande Boucle ancora più avvincente con tanti corridori che si sfideranno sull’Alpe d'Huez, sul Tourmalet e sul pavé della Roubaix. I favoriti per la vittoria finale a Parigi sono tanti e tra loro spicca anche il nome di Vincenzo Nibali della Bahrein Merida che da pochi giorni ha terminato la sua preparazione sul San Pellegrino e ad oggi sembra essere il corridore con la forma fisica e mentale migliore.



Gli squadroni da battere saranno la Sky di Chris Froome e la Movistar di Quintana e Valverde. Entrambe le formazioni possono vantare su uomini che possono prendere i gradi di capitano in qualunque momento ed hanno incentrato l’intera stagione su questa corsa. Il team britannico ha ufficializzato i nomi degli otto uomini che correranno: lo ha fatto solo dopo la conclusione della vicenda doping di Froome e tra loro ci sono Thomas, che potrebbe essere l’alternativa al keniano bianco, Kwiatkowski, Poels e Moscon.



Dicevamo di Froome che in questo Tour cerca il suo riscatto dopo la vicenda Salbutamolo e la quinta vittoria per entrare nella storia della corsa gialla oltre a quella doppietta che da anni nessuno riesce a portare a termine. Lo scorso anno Chris ha vinto Tour e Vuelta, ma conquistare Giro e Tour è ancora più complicato.



Per la spagnola Movistar al via ci sarà, oltre a Quintana e Valverde, Landa e per loro sarà la strada a decidere chi sarà il capitano. Dopo il Giro d’Italia ritroveremo anche Tom Dumoulin. La farfalla di Maastricht vorrebbe vincere dopo aver conquistato il secondo posto in Italia. Ci sarà anche Adam Yates della Mitchelton Schott, gemello di Simon che ha vestito la maglia rosa diversi giorni lo scorso maggio. Adam lo abbiamo visto all’ultimo Delfinato e considerando il risultato ottenuto, potrebbe fare grandi cose. La Francia potrà contare su Bardet e Pinot che faranno di tutto per riportare la maglia gialla a casa dopo tantissimi anni di assenza.



Sempre per gli uomini di classifica, questo potrebbe essere l’anno del podio di Zakarin della Katusha Alpecin che dopo diversi successi di tappa ancora non è riuscito a fare suo un grande giro. Un uomo da non sottovalutare potrebbe esssere anche Porte della BMC. Per quanto riguarda i velocisti, nelle otto tappe a loro dedicate vedremo il campione iridato Sagan della Bora-Hansgrohe sfidare Kittel della Katusha che lo scorso anno vinse la maggior parte delle tappe, Il colombiano Gaviria della Quick Step Floors e Cavendish della Dimension Data.



Gli italiani purtroppo saranno pochissimi, con Nibali unico uomo a lottare per la maglia gialla. Potremo vedere Trentin per qualche vittoria di tappa e Moscon che però dovrà aiutare i suoi capitani. Altri dei nostri saranno nella UAE Fly Emirates che formeranno il treno del velocista Kristoff.



Il percorso di questo Tour sarà di 3329 chilometri, caratterizzato da 25 salite, due cronometro e una frazione con pavè. Per quanto riguarda le montagne, che sicuramente eleggeranno il vincitore dell’edizione 2018 della Grande Boucle, i corridori incontreranno prima le Alpi, poi il Massiccio Centrale e in ultimo i Pirenei.



Si inizierà con una tappa in linea di 201 chilometri e poi ancora una frazione per velocisti prima della cronometro di 35 chilometri di lunedì. La quinta e la sesta tappa, mercoledì e giovedì prossimi, saranno le prime occasioni per gli uomini di classifica con salite che potranno dare indicazioni importanti.



Domenica 15 luglio ci sarà il pavè della Roubaix e dopo il giorno di riposo si tornerà a salire. Martedì con la tappa numero 10 i corridori dovranno affrontare il Plateau de Glieres e l’arrivo a Le Grand Bornand con l'ascesa al Col de Colombiere. Il giorno successivo tappa impegnativa ad Albertville con i suoi 108 chilometri di sofferenza. La dodicesima frazione sarà la tappa regina, 175 chilometri su un percorso dal sapore antico con le salite che hanno fatto la storia di questa corsa. Da Bourg Saint Maurice si arriverà ai piedi dell' Alpe D’Huez, dopo aver superato ben 5000 metri di dislivello. Particolare sarà poi la frazione numero 17 di appena 65 chilometri molto impegnativi. La diciottesima frazione con i suoi 172 chilometri si correrà sui Pirenei. La tappa numero 19 sarà l'ultima in linea di questo Tour de France con i suoi 200 chilometri da Lourdes a Laruns e lo storico Tourmalet.



Sabato 28 luglio ci sarà la cronometro individuale di 31 chilometri da Saint-Pee Sur-Nivelle a Espelett. Potrebbe, questa frazione, decidere il vincitore di questo Tour se i distacchi in montagna saranno pochi.



