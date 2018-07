Tour, impresa di Thomas: stacca tutti in salita e va in maglia gialla

di Francesca Monzone

La seconda giornata alpina ha stravolto la classifica generale, con il dominio assoluto della Sky che conquista tappa e maglia con Geraint Thomas, sul traguardo di La Rosiere Espace San Bernardo dopo 108 chilometri. Al secondo posto Tom Dumoulin della Sunweb, seguito Froome autore di scatti che hanno messo in difficoltà molti uomini di classifica. Ottimo quarto posto di Damiano Caruso della BMC. Vincenzo Nibali della Bahrein Merida ha mostrato qualche difficoltà nell’ultima salita. Il siciliano non è riuscito a rispondere con decisone agli attacchi di Froome e ha tagliato il traguardo in nona posizione. Nella classifica generale Thomas è al comando con un vantaggio di 1’25” su Froome, 1’44” su Dumoulin e 2’14” su Nibali.

