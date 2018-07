Tour de France, Van Avermaet conquista la maglia gialla. Ancora fischi per Froome

di Francesca Monzone

Ancora un cambio di maglia al Tour de France, Greg Van Avermaet della BMC è il nuovo leader della classifica generale. Il belga ha conquistato la maglia gialla grazie alla vittoria della sua BMC nella cronometro a squadre di 35,5 chilometri a Cholet, con il tempo di 38’46”. Brutta prova per la Bora-Hansgrohe di Sagan. Il campione iridato ha perso la maglia di leader conquistata ieri e ha chiuso la prova staccandosi dalla sua squadra. Sagan ha sofferto negli ultimi chilometri ed è arrivato sul traguardo con il settimo tempo e un gap di 50”. Al secondo posto la Sky di Froome che ha tagliato il traguardo con un ritardo di 4”. Il team britannico ancora una volta è stato accolto con fischi e segni di malcontento da parte del pubblico. Per il keniano bianco sarà difficile correre serenamente ed ottenere una vittoria con un clima così ostile. Terzo posto per la Quick Step Floors che ha chiuso a 7” dalla BMC, alle sue spalle la Mitchelton Schott a 9”. La Bahrein Merida di Vincenzo Nibali ha fatto segnare il decimo tempo con un ritardo di 1’06”. Ora l’azzurro ha perso secondi importanti nella generale.

