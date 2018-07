La crono a Dumoulin, ma il Tour è di Thomas. Froome sul podio

di Francesca Monzone

Il padrone del Tour de France numero 105 è Geraint Thomas. Il gallese del team Sky nella cronometro di 31 chilometri da Saint Pee Sur Nivelle a Espelette, ha consolidato il suo primato tagliando il traguardo con il terzo miglior tempo. La tappa è stata vinta dal campione mondiale di specialità, Tom Dumoulin che ha battuto per un solo secondo Chris Froome, che si riprende anche il terzo gradino del podio finale. Domani a Parigi sui Campi Elisi Thomas celebrerà il suo successo e al suo fianco ci saranno l’olandese Dumoulin e Froome. Perde la terza posizione Primoz Roglic, che soltanto ieri era riuscito a salire sul podio, facendo scendere proprio Froome. Lo sloveno ha perso molto in questa cronometro ed ha chiuso con 1’02” di ritardo. Ottima anche la prova di Michael Kwiatkowski compagno di Thomas e Froome, che per quasi tutta la prova è stato al primo posto e che alla fine ha chiuso in quarta posizione con un ritardo di 50”.



Ordine d’arrivo

1. Tom Dumoulin (Team Sunweb) 40: 52

2. Chris Froome (Team Sky) + 0: 01

3. Geraint Thomas (Team Sky) + 0: 14

4. Michal Kwiatkowski (Team Sky) + 0: 50

5. Søren Kragh (Team Sunweb) + 0: 51

6. Bob Jungels (Quick-Step Floors) + 0: 52

7. Ilnur Zakarin (Team Katusha - Alpecin) + 1:02

8. Primož Roglic (Team Lotto NL - Jumbo) 1: 12

9. Marc Soler (Movistar Team) + 1: 22

10. Michael Hepburn (Michelton Scott) + 1:23



Classifica generale

1. Geraint Thomas (Team Sky) alle 80: 30: 37

2. Tom Dumoulin (Team Sunweb) + 1: 51

3. Chris Froome (Team Sky) +2: 24

4. Primož Roglic (Team Lotto NL - Jumbo) +3:22

5. Steven Kruijswijk (Team Lotto NL - Jumbo) +6: 08

© RIPRODUZIONE RISERVATA