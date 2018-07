Tour de France, Nibali in ospedale: si teme la frattura di una vertebra

Tour a rischio per Vincenzo Nibali, caduto oggi a pochi chilometri dal traguardo dell'Alpe d'Huez. Subito dopo il traguardo, il ciclista italiano ha ammesso di «faticare a respirare e di non riuscire a stare in piedi. Spero non sia nulla di grave ma vediamo domani..», aveva aggiunto Nibali prima di recarsi - lo scrive L'Equipe - all'ospedale di Grenoble per gli accertamenti di rito. Si teme la frattura di una vertebra, il che significherebbe addio al Tour e ai sogni di gloria.



«Per Vincenzo aspettiamo l'esito degli esami. Vincenzo in questo momento è all'ospedale per gli accertamenti e prima di prendere una decisione aspettiamo i referti». Così a Sky Sport il ds della Bahrein Merida, Alberto Volpi, sulle condizioni di Vincenzo Nibali dopo la cadute di oggi e la sospetta frattura vertebrale. «E chiaro che se ci dovesse essere una frattura nella zona cervicale o lombare sarebbe una cosa importante, quindi adesso dobbiamo solo essere tranquilli e aspettare. È comunque un peccato - aggiunge il manager dello 'squalò - perchè Vincenzo era in crescita di condizione e anche oggi lo aveva dimostrato».

