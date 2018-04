Tuffi estremi, De Rose: «Per arrivare al massimo, devi avere paura»

di Piero Mei

Per tuffarsi da un'altezza di 27 metri in uno specchio azzurro che, visto da lassù, ha il diametro di un bicchiere d'acqua, «non devi avere coraggio, ma paura»: è quello che sostiene Alessandro De Rose, cliff diver, tuffatore estremo cioè, il ragazzo del bronzo mondiale di Budapest 2017, che volò da quella quota in una piscina costruita in riva al Danubio Blù e in faccia al Parlamento ungherese, pieno centro della città, come se a Roma lo facessero di fronte a Castel Sant'Angelo, il Cupolone in bella vista. «La paura devi dominarla, ti fa ragionare, non ti fa sbagliare» spiega rivelando i suggerimenti di Consuelo, la sua psicologa di fiducia. Per la meccanica del gesto si appoggia a Niki, la sua fidanzata allenatore «con la quale litigo più per i tuffi che non per il resto». Magari sul divano di casa, che sia Trieste o Strasburgo («ma sogno di trasferirmi a Roma») con il piccolo Zero, un meticcio beige, stella bianca in fronte, il quale ha preso dal padrone: parte zampettando da lontano e fa il gesto contrario, tuffandosi sul divano. Ha dodici anni e ogni tanto non centra il bersaglio e allora sono guaìti.





