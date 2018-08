Vincenzo Nibali è tornato ad allenarsi. Tutto pronto per la Vuelta

di Francesca Monzone



Lo squalo è tornato. Vuelta prima ma soprattutto il Mondiale di Innsbruck del prossimo 30 settembre sono nel mirino di Vincenzo Nibali che corre veloce sulla strada del completo recupero dopo l’incidente al Tour de France. Tutto questo mentre Tokyo ha svelato il percorso che assegnerà il titolo olimpico per la corsa in linea e Nibali, dopo l’intervento, è tornato a correre in bicicletta e a prepararsi.

La scorsa settimana il campione siciliano a Milano è stato sottoposto ad un intervento per ridurre la frattura alla vertebra costale T10, intervento effettuato con una vertebroplastica. L’operazione chirurgica era stata necessaria in seguito alla caduta avvenuta nella dodicesima tappa del Tour de France. Il recupero è iniziato subito dopo l’operazione, prima lavorando sui rulli e da ieri con l’allenamento sulla strada. Soddisfatto sia il medico della squadra Magni che l’equipe che ha operato Nibali a Milano: tutti sono convinti che il recupero si stia svolgendo nel migliore dei modi.

Domani verrà fatto il punto della situazione con Nibali, il medico della squadra, il massaggiatore e il preparatore sportivo Paolo Slongo. Se il recupero verrà confermato, il siciliano sarà al via della Vuelta il prossimo 25 agosto a Malaga.

Per il momento il corridore messinese ha accusato un dolore emitoracico sul lato destro ma i medici si sono sentiti di rassicurarlo spiegando che quel disagio è causato da contrazioni muscolari normali in un contesto del genere.

La Vuelta sarà fondamentale per Nibali una preparazione per il mondiale in Austria, così come fu il Tour de France in vista delle Olimpiadi di Rio nel 2016. Lo squalo dello Stretto, quindi, non andrà alla corsa a tappe spagnola con ambizioni di classifica, ma ogni risultato ottenuto sarà fatto in vista del Mondiale.



