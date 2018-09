Volley, l'Italia cade al debutto nel torneo di Montreux: la Turchia vince 3-0

All'esordio nel torneo di Montreux la nazionale italiana femminile di pallavolo è stata sconfitta 3-0 (25-18, 26-24, 25-21) dalla Turchia. Dopo un primo set difficile, le azzurre sono cresciute nel secondo parziale, venendo tuttavia superate ai vantaggi. Nella terza frazione l'Italia ha resistito sino al 16-15, prima di dover cedere alle avversarie. Domani Chirichella e compagne torneranno in campo per affrontare le campionesse olimpiche cinesi, in un match già decisivo per il passaggio alle semifinali della manifestazione.

