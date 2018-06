Nations League, azzurri sconfitti dala Canada 3-1

di Redazione Sport

Prima battuta d'arresto nella Volleyball Nations League per l'Italia, che la scorsa notte a San Juan (Argentina) è stata sconfitta dal Canada con il punteggio di 3-1 (22-25, 27-25, 25-23, 25-16). Prova non brillante degli azzurri, che dopo aver vinto il primo parziale hanno fatto fatica a trovare la fluidità di gioco che invece aveva caratterizzato le partite del primo week end in Serbia. Giannelli e compagni hanno sempre dato la sensazione di soffrire un pò l'atteggiamento dei canadesi, abili in difesa e capaci di sfruttare i numerosi errori concessi proprio dagli azzurri. Con il passare dei minuti la formazione tricolore, non riuscendo a esprimersi sui consueti livelli, si è via via innervosita fino a concedere campo e punteggio ai nordamericani. «Ci dispiace molto, la gara non è stata proprio brillante - ha commentato il ct Blengini -. Venivamo da un buon week end ma questo non significava aver acquisito chissà che. Abbiamo trovato una squadra che ci ha messo in grande difficoltà dal punto di vista dell'approccio. Loro hanno difeso molto bene, hanno sbagliato pochissimo. I ragazzi sono stati bravi a resistere nel primo set, ma poi via via non hanno avuto la pazienza di risolvere le varie situazioni e invece hanno cercato di farlo con la forza e questo via via non ha pagato». Nel Girone 7 che si svolge a San Juan, il prossimo avversario dell'Italia, alle 23 italiane di oggi, è l'Iran. Nella notte tra il 3 e 4 giugno la sfida con l'Argentina.

