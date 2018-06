Volley, Nations League: l'Italia ritrova il successo, 3-1 alla Bulgaria

A distanza di una settimana esatta dall'ultima vittoria ottenuta contro l'Iran, l'Italia torna a conquistare tre punti nella Nations League di pallavolo. Oggi i ragazzi di Blengini si sono imposti a Osaka per 3-1 (25-23, 25-19, 21-25, 25-19) contro la Bulgaria al termine di un match giocato con attenzione.



Gli azzurri sono apparsi sicuramente migliorati rispetto a ieri - quando erano stati sconfitti 3-2 dalla Polonia – nella gestione del gioco anche grazie a delle prestazioni individuali meno basate sulla foga agonistica, ma più sull'attenzione ai dettagli e alla capacità di non scomporsi quando la Bulgaria, sotto 2-0, aveva dato la sensazione di riuscire a tornare in partita proprio grazie a qualche disattenzione degli azzurri.



Nel complesso buona la prova di tutta la squadra apparsa ordinata e attenta con Lanza top scorer del match (21 punti) seguito da Nelli (17) e con Parodi che anche oggi ha dato grande equilibrio alla squadra quando è stato chiamato in causa. Domani ultimo impegno del weekend contro i padroni di casa del Giappone.

