Nations League, ecco la lista delle convocate di Mazzanti

Il Ct Davide Mazzanti ha diramato oggi la lista definitiva di 21 atlete per la Volleyball Nations League. Per ogni tappa il tecnico tricolore potrà scegliere 14 azzurre da utilizzare in partita. Questo l'elenco: Alzatrici - Carlotta Cambi (myCicero Volley Pesaro), Ofelia Malinov (Foppapedretti Bergamo), Alessia Orro (Unet E-Work Busto Arsizio). Centrali - Beatrice Berti (Unet E-Work Busto Arsizio), Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara), Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara), Anna Danesi (Imoco Volley Conegliano), Sarah Fahr (Club Italia), Marina Lubian (Club Italia Crai), Rossella Olivotto (myCicero Volley Pesaro). Schiacciatrici - Lucia Bosetti (Savino Del Bene Scandicci), Alice Degradi (Sab Volley Legnano), Anastasia Guerra (Pomì Casalmaggiore), Camilla Mingardi (Liu Jo Nordmeccanica Modena), Elena Pietrini (Club Italia Crai), Myriam Sylla (Foppapedretti Bergamo). Opposti - Paola Egonu (Igor Gorgonzola Novara), Serena Ortolani (Saugella Team Monza). Liberi - Monica De Gennaro (Imoco Volley Conegliano), Beatrice Parrocchiale (Il Bisonte Firenze), Ilaria Spirito (Unet E-Work Busto Arsizio).

