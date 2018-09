Vuelta, arrivano le salite: Valverde e Quintana all'assalto di Yates

di Francesca Monzone

Seconda settimana della Vuelta al via. Dopo il giorno di riposo, riparte domani la corsa spagnola numero 73. Adesso la classifica generale comincia ad assumere un aspetto più definitivo: sono più chiari i nomi di quei corridori che possono arrivare primi al traguardo di Madrid. La seconda settimana si apre domani con la decima frazione. Ci sono da percorrere 177 chilometri completamente pianeggianti, con partenza da Salamanca, la città della cultura e delle cicogne, e arrivo a Fermoselle Bermillo de Saya, con Simon Yates che prenderà il via in maglia rossa e Valverde staccato di un solo secondo, mentre terzo è l’altro uomo Movistar, Nairo Quintana, a 14” dal britannico. C’è anche Ion Izagirre, l’uomo di classifica della Bahrein Merida, squadra in cui corre anche Nibali, che non è mal messo nella generale.



Nibali, dicevamo. Il siciliano che una Vuelta l’ha già vinta, è di fatto fuori classifica: corre pensando al Mondiale a fine mese e a qualche vittoria di tappa, nulla di più. In settima e ottava posizione troviamo due colombiani, López dell’Astana a 27” da Yates, e Uran della EF Educational First che è staccato di 32”. A 40” di ritardo, posizione numero undici, troviamo Fabio Aru. Il nostro corridore sta mostrando buona impressione; a ogni tappa è sempre nel gruppo dei migliori, segno che la condizione è in crescita. Da non sottovalutare neanche Ben King, autore di due incredibili vittorie, e Mollema che ieri nella salita fino a Corvatilla ha dimostrato tutta la sua tenacia e forza nel cercare di riprendere King. Analizzando quanto successo in queste nove tappe, Valverde è il corridore che ha più emozionato: ha attaccato, risposto e vinto anche in volata dove alle spalle si è lasciato corridori del calibro di Kwiatkowski. Il murciano in questa Vuelta ha già conquistato due tappe e continuerà a stupire perché vuole arrivare a Madrid con la maglia rossa come fece nel 2009. Il sogno di Valverdere è di andare a vincere il Mondiale a Innsbruck a fine mese. Nelle ultime tappe anche Quintana ha dimostrato di essere in condizione; ieri lo ha fatto soprattutto quando la salita si è fatta più dura.



Questa settimana sarà caratterizzata da tante salite e dopo un po’ di respiro, domani quando da Salamanca a Fermoselle Bermillo de Sayago, mercoledì con la tappa numero 11 di 207,8 chilometri da Mombuey si arriverà a Ribeira Sacra con quattro GPM di terza e seconda categoria. Il giorno dopo si corrono 181,1 chilometri con due GPM non importanti e un finale adatto ai velocisti. Si parte da Mondoñedo e si arriva a Faro de Estaca de Bares. E’ una tappa dove il finale potrebbe non essere scontato. Da venerdì a domenica ci sono tre giorni di passione, con i corridori che non avranno mai respiro, in particolare domenica quando il finale della salita di Lagos di Covadonga raggiunge pendenze del 14%. Venerdì 7 c’è la frazione numero 13, 174 chilometri con un primo GPM di terza categoria poco impegnativo e poi 10 chilometri con pendenze che toccano l’undici per cento per arrivare a Puerto de Tarna. L’ultimo GPM è posto sul traguardo di La Camperona a quota 1600 metri di altitudine.



La tappa numero 14 è di 171 chilometri, da Cistierna a Les Praeres Nava. E’ una frazione difficile, con cinque GPM di cui tre di prima categoria. Dopo la salita a Puerto San Isidro si sale sull’Alto de la Collodona e subito c’è l’Alto de la Mozqueta e dopo aver percorso l’Alto de la Falla de Los Lobos inizia l’ultima asperità di giornata con la salita di Alto Los Praeres. Questa salita potrebbe essere il trampolino per chi vorrà stravolgere la classifica generale e arrivare da solo al traguardo. Domenica, come detto, c’è la tappa più importante della settimana con 178.2 km e 4517 metri di dislivello da Ribera del Arriba a Lagos de Covadonga. I GPM sono quattro, il primo di terza categoria che è solo l’antipasto a quello che accadrà dopo, con due di prima categoria e l’ultimo di categoria speciale.

