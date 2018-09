Vuelta, incidente all'arrivo, Bugno furioso: «Ora basta»

«Non è ammissibile che dopo mesi di lavoro di tutti gli stakeholders per migliorare la sicurezza alle corse, assistiamo ancora ad episodi come quello della caduta all'arrivo della dodicesima tappa della Vuelta di oggi». È questo il primo commento di Gianni Bugno, presidente dell'associazione dei corridori professionisti, dopo l'incidente odierno all'arrivo della frazione odierna della Vuelta, con l'olandese Dylan Van Baarle (team Sky) che dopo la volata ha centrato una transenna caduta in mezzo alla strada. «Sono davvero stanco di assistere a questa superficialità nell'applicare i regolamenti previsti», aggiunge Bugno. «Questa mancanza di attenzione da parte degli organizzatori dimostra una totale mancanza di rispetto nei nostri confronti che abbiamo lavorato tanto per migliorare la sicurezza alle corse e una totale mancanza di considerazione nei confronti dei corridori. Non siamo più disposti ad accettare scuse a posteriori per incidenti prevedibili. Gli organizzatori devono fare il loro dovere e devono essere penalizzati se non rispettano i regolamenti -sottolinea-. L'Uci deve intervenire per verificare che i regolamenti vengano rispettati. Non ci sono attenuanti. Siamo molto delusi da questa ennesima mancanza di attenzione verso i corridori e verso tutto il lavoro che da mesi stiamo portando avanti. Il ciclismo sta diventando uno sport pericoloso anziché migliorare e questa volta non siamo più disposti ad ascoltare chi non rispetta le regole».

