Ciclismo, spavento per Petilli alla Vuelta: caduta e trauma cranico

di Francesca Monzone

Spavento alla Vuelta per Simone Petilli. Il corridore dell’UAE Fly Emirates e compagno di squadra di Fabio Aru quando mancavano 41 chilometri dal traguardo è rimasto coinvolto in una brutta caduta in cui ha perso conoscenza. Il giovane è stato trasferito immediatamente con un’ambulanza all’ospedale di Zamora dove i medici hanno riscontrato un trauma cranico commotivo. Il corridore ha riportato anche una profonda ferita lacero contusa al sopracciglio sinistro, che ha richiesto suturazione, e la rottura di alcuni denti. Petilli presso la struttura ospedaliera è stato dichiarato in una buona situazione neurologica definita stazionaria. Ha subito interagito con il Dottor Michele De Grandi, medico della squadra, e la TAC alla quale è stato sottoposto ha escluso problemi neurologici. Dopo ulteriori accertamenti e consulto neurologico l’atleta è stato dimesso e accompagnato presso l’hotel della squadra e già domani rientrerà in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA