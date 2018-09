Vuelta, Valverde vince l'8/a tappa: Sagan battuto allo sprint

di Francesca Monzone

Splendida vittoria in volata per Alejandro Valverde che a 38 anni conquista la sua dodicesima vittoria alla corsa di casa, battendo sul traguardo di Almaden il campione iridato Peter Sagan, che deve accontentarsi del secondo posto davanti a Van Poppel e Izaguire. Il murciano oggi ha conquistato l’ottava tappa della Vuelta di Spagna con i suoi 195,5 chilometri da Linares a Almaden, ottenendo altri punti importanti per la classifica a punti di cui è leader. Valverde in questa edizione della Vuelta aveva conquistato già la seconda frazione sempre in volata davanti a Kwiatkowski e De Plus e in carriera ora vanta un totale di 211 vittorie. Nella classifica generale tutto rimane invariato con Rudy Molard primo, seguito dallo spagnolo della Movistar a 37”. Quarto posto per Buchmann a 48” e Yates a 51”. Continua a dare segni positivi Fabio Aru che anche oggi ha tagliato il traguardo con il gruppo di testa.

