Vuelta, Valverde vince la seconda tappa. Kwiatkowski è la nuova maglia rossa

di Francesca Monzone

Spettacolo alla Vuelta con Valverde. La corsa a tappe spagnola stupisce e questa volta lo fa con un finale infuocato. Dopo 163 chilometri e mezzo Alejandro Valverde con i suoi 38 anni ha bruciato tutti i suoi avversari. A Caminito del Rey, sede dell’arrivo della tappa (il via a Marbella) è stata Stravolta anche la classifica generale: adesso è il polacco Kwiatkowski che sfila la maglia roja di leader della corsa a Rohan Dennis che l’aveva conquistata appena ieri nel cronoprologo di Malaga. Alle spalle del polacco ci sono ora, nella generale, Valverde staccato di 14”, Kelderman della Sunweb a 25” e De Plus a 28”. Vuelta affascinante e imprevedibile con il murciano della Movistar e il polacco della Sky che hanno subito voluto chiarire la situazione a tutti, ovvero che sono loro gli uomini da battere. Più cauti gli altri uomini di classifica che in questa seconda frazione hanno preferito non correre rischi e rimanere in attesa. Primi tra tutti Aru che è arrivato nel gruppo dei migliori nonostante una caduta e che ora nella generale ha un ritardo di 47”. "Sapevamo che la tappa avrebbe potuto presentare qualche insidia e che nel finale si sarebbero potuti registrare piccoli distacchi – ha commentato il sardo - Sono scivolato a terra affrontando una curva a 70 chilometri dall'arrivo, si viaggiava molto piano e non mi sono fatto nulla, solo una leggera abrasione alla gamba destra. Sono abbastanza soddisfatto per come hanno risposto le mie gambe nel finale, non era facile essere brillanti, soprattutto per il gran caldo. Qualche uomo di classifica è arrivato poco davanti, molti hanno tagliato il traguardo con me, qualcun altro dietro: in queste tappe di inizio Vuelta sarà una situazione che si potrà ripetere".



Tranquillo anche Vincenzo Nibali che, arrivato a questa corsa non con ambizioni di vittoria ma per prepararsi per il Mondiale, ora ha accumulato un ritardo di 4’44”. Il siciliano al traguardo era sereno e ha detto che un ritardo come quello di oggi è normale per chi, come lui, è tornato a correre dopo uno stop per infortunio e che tutto sta proseguendo come avevano pianificato. Quella odierna con il primo arrivo in salita è stata una tappa mossa, caratterizzata da una fuga di sette uomini subito dopo la partenza e formata da Alexis Gougeard (AG2r-La Mondiale), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Pierre Rolland (EF Education First-Drapac), Pablo Torres (Burgos-BH), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Luis Angel Mate (Cofidis) e Hector Saez (Euskadi-Murias). Il gruppo, poco interessato ai battistrada, li ha lasciati andare riprendendoli a poco più di 20 chilometri dal finale. Gli ultimi 10 chilometri di corsa hanno chiarito tante cose. Sagan, favorito oggi, ha perso la ruota dei migliori insieme alla maglia rossa Dennis. In testa a lavorare c’erano Movistar e Sky, le due squadre più forti di questa Vuelta e che possono contare su uomini in grado di alternarsi negli attacchi. Quintana nel finale ha preparato l’attacco per Valverde lasciando intuire che la vittoria era stata studiata. Solo Kwiatkowski ha risposto al murciano e sulla linea del traguardo si sono sfidati.



Domani ancora una tappa interessante, e la classifica potrebbe ancora cambiare. La terza frazione sarà di media montagna, 178,5 chilometri da Mijas a Alhaurín de la Torre. Il GPM più importante è quello di Puerto de Madrono ma ci sarà probabilmente un arrivo per velocisti, con gli ultimi 29 chilometri di pianura.





Classifica generale

1. Michal Kwiatkowski (Team Sky) at 4:22:46

2. Alejandro Valverde (Movistar Team) + 0:14

3. Wilco Kelderman (Team Sunweb) + 0:25

4. Laurens De Plus (Quick Step Floors) + 0:28

5. Ion Izagirre (Bahrain-Merida) + 0:30

6. Fabio Felline (Trek – Segafredo) s.t.

7. Emanuel Buchmann (Bora – Hansgrohe) + 0:32

8. Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) + 0:33

9. Nairo Quintana (Movistar Team) s.t.

10. Bauke Mollema (Trek – Segafredo) + 0:35



Ordine d’arrivo

1. Alejandro Valverde (MOV) at 4:13:01

2. Michal Kwiatkowski (SKY) s.t.

3. Laurens De Plus (QST) + 0:03

4. Wilco Kelderman (SUN) s.t.

5. George Bennett (TLJ) s.t.

