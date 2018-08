Vuelta, vittoria in solitaria di Gallopin. Molard conserva la maglia rossa

di Francesca Monzone

Ancora un francese trionfa alla Vuelta di Spagna, con Tony Gallopin (AG2R la Mondiale) che con un attacco solitario a due chilometri dal traguardo, conquista il dodicesimo successo in carriera e il primo in un grande giro. Gallopin ha conquistato oggi la settima tappa della corsa spagnola di 185,7 chilometri da Lumbreras a Pozo Alcon. Secondo posto per il campione mondiale Sagan seguito da Valverde che guadagna 4 secondi d’abbuono sulla maglia rossa.



Rudi Molard transitato con il gruppo dei migliori mantiene la maglia rossa di leader, mentre perde 30” a causa di una caduta nel finale, Kwiatkowski. Bene Aru che ancora una volta ha tagliato il traguardo con il gruppo di testa, mentre Vincenzo Nibali ha chiuso con la coda del gruppo. Domani si correrà la frazione numero 8 1di 95,1 chilometri da Linares a Almadén. Ci sarà un solo GPM di poca importanza e un finale adatto di nuovo ai velocisti.



