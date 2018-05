Playoff scudetto: anche Trento vince subito fuori, Sutton batte Daye e Venezia

di ​Vanni Zagnoli

Mamma mia che semifinali. Al meglio delle 5, anche Trento vince subito in trasferta e obbliga Venezia ad aggiudicarsi gara-3 al Taliercio, domenica, per non compromettere la serie in maniera quasi definitiva. Non è una sorpresa perchè la Dolomiti è al 15° successo nelle ultime 18 gare, media da scudetto e in fondo già un anno fa aveva avvicinato il tricolore nonostante le assenze in finale, sempre contro l’Umana. Walter De Raffaele si è aggiudicato la Fiba Europe cup, ha perso la supercoppa e adesso rischia anche di non ritrovare la finale. Vince Shavon Shields, 27 punti, da Nba, a 24 anni, contro Austin Daye, stessi punti e già a Detroit, Memphis, Toronto, San Antonio e ad Atlanta.



La superiorità orogranata a rimbalzo (+9) è compensata dalle 6 perse in più. C’è Jenkins al posto di Johnson e fin dal primo tempo la sfida è fra Daye (15 punti) e Shields (13). La Reyer passa dal 16-12 al 25-30, con Gutierrez che non fa rimpiangere Forray. La tripla di Cerella porta al controsorpasso sul 37-36, mentre Hogue firma il 39-42 trentino. Daye firma l’altro vantaggio interno, con il +4 di Cerella. All’ultima sirena un’altra parità, poi 62-66, Bramos porta al -1. A meno 1’24” serve l’instant replay a consegnare a Trento una rimessa data inizialmente all’Umana, Shields non fallisce (75-78), Haynes sì. Un libero di Silins tranquillizza la Dolomiti sul +4, finchè Daye realizza il 78-79 a 6”9. Basta un libero del lettone a far esultare Trento, la tripla di Daye da 8 metri non rovescia l’esito.

Tredici i punti di Haynes, 10 per Peric, in uscita da Venezia, per l’Aquila anche 13 di Sutton, 8 a testa per Flaccadori, miglior giovane del campionato, per Gutierrez e Gomes.



Il budget veneziano non è tanto superiore a quello trentino, sarebbe molto più clamorosa l’uscita di Milano, subito in campo con Brescia per pareggiare la sfida. Sono semifinali bellissime, con il tutto esaurito quasi scontato a Montichiari come a Trento, per le terze partite.

