Pasquini lascia la panchina della Dinamo Sassari

Federico Pasquini non è più l'allenatore della Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Il tecnico e dirigente di Ferrara, 44 anni, si è dimesso la mattina di Pasqua, a poche ore dalla sconfitta che la Dinamo ha rimediato a Brindisi a causa dell'ennesima gestione fallimentare degli ultimi possessi. «Quella sconfitta, il ripetersi di quei soliti errori su dettagli che in allenamento curiamo moltissimo, mi ha devastato», ha annunciato oggi il coach nel corso di una conferenza stampa aperta anche a una delegazione dei tifosi biancoblu. «È evidente che c'è un tarlo mentale che impedisce a questa squadra di progredire dal punto di vista difensivo e della consapevolezza - ha detto Pasquini - e in una situazione del genere, se sei una persona responsabile e se tieni alla società e all'ambiente, devi fare qualcosa». Federico Pasquini continuerà a occupare la scrivania da general manager.



L'esperimento del doppio ruolo ricoperto dalla primavera del 2016 - quando subentrò a Marco Calvani e scongiurò il disastro nel primo anno dopo la vittoria dello scudetto - è sostanzialmente fallito. Resterà da capire come il diretto interessato e l'ambiente - dallo staff tecnico ai giocatori, dai dirigenti ai tifosi - potranno assorbire il colpo, dato che sarà del tutto inedita, almeno in Italia, la situazione che vede un coach dimissionario restare dentro la società con un ruolo fondamentale come quello di general manager. Sarebbe questa equivoca situazione il motivo per cui si sarebbe ritenuto di non poter affidare la squadra al secondo allenatore, Giacomo Baioni, al quale si era pensato come traghettatore sino a fine stagione. Si è fatto anche il nome di un ex allenatore della Dinamo, Cesare Pancotto, che però avrebbe preteso garanzie per il prossimo anno. Un problema, perché il patron Stefano Sardara e lo stesso Pasquini per la stagione 2018-2019 starebbero pensando di ripartire da Vincenzo Esposito, attuale allenatore di Pistoia. Ecco perché nelle ultime ore si fa strada l'ipotesi che a condurre la Dinamo sino a fine stagione possa essere un'altra vecchia conoscenza di Sassari: Zare Markovski, che a Sassari è stato già tra il 1991 e il 1994. Tuttavia non è da escludere neanche che Sardara possa respingere le dimissioni di Federico Pasquini - come ha già fatto qualche mese fa, dopo la sconfitta interna con Capo d'Orlando nel girone d'andata - e lanciare un segnale chiaro a una tifoseria che ha già manifestato il proprio malumore e a uno spogliatoio in cui molti non sembrano proprio allineati con le scelte di tecnico e società. Per saperne di più bisognerà aspettare le 19.30: per quell'ora è convocata una seconda conferenza stampa, stavolta a parlare sarà Stefano Sardara.

