Serie A2, accordo triennale raggiunto: la Virtus Roma torna al Palalottomatica

La Virtus Roma ha raggiunto un accordo con All Events Spa per l'utilizzo del PalaLottomatica di Roma per le gare casalinghe delle prossime 3 stagioni sportive. Il PalaLottomatica, location storica del basket romano, si pone al centro del nuovo piano di impresa e degli obiettivi ambiziosi di questa società. «Anche la struttura di gioco è alla base del nuovo corso - commenta il presidente della Virtus Roma Claudio Toti- e in quest'ottica il ritorno al Palazzo conferisce a ciò che stiamo facendo una importanza speciale. Torniamo nel luogo in cui la nostra società ha scritto pagine importanti della storia del basket. L'auspicio è di riportare la Virtus dove merita, con un progetto moderno e ben strutturato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA