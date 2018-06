Milano contro Trento: comincia stasera la volata per lo scudetto

di Marino Petrelli

Fuori i secondi, Milano contro Trento vale lo scudetto della palla a spicchi italiana. La seconda della stagione regolare contro la quinta. Si comincia stasera al Forum in quella che è la rivincita dell’anno scorso quando l’Aquila eliminò l’Olimpia per 4-1 in semifinale. Allora fu una grande sorpresa, oggi la squadra allenata da Maurizio Buscaglia, arrivata in Lega A appena quattro anni fa, si conferma come una meravigliosa realtà del nostro basket, alla seconda finale scudetto consecutiva. Milano, invece, gioca il suo diciottesimo atto conclusivo da quando nel 1978 sono in vigore i play off e cerca il 28esimo tricolore della sua storia. In una stagione fino ad ora avara di soddisfazioni: fuori ai quarti di finale in Coppa Italia per mano di una implacabile Cantù e con l’Eurolega chiusa con appena 10 vittorie su 30 partite. Un gruppo fatto di campioni, il “mini Mamba” Goudelock, Jerrels e Kuzminskas su tutti, che ha giocato fin troppo a corrente alternata, contro un collettivo che gioca a memoria, all’interno del quale tutti, a turno, si sono rivelati decisivi. Da Hougue e Sutton, i due statunitensi dal gran fisico, a Gutierrez e Beto Gomes, i sudamericani “geniali” e imprevedibili. Fino a Shields, miglior realizzatore nella semifinale contro Venezia con 17 punti di media. Flaccadori, poi, si è confermato il miglior under 22 del campionato e pare lanciato verso squadre europee di alto retaggio. Citazione particolare per Toto Forray, arrivato a Trento nel febbraio 2011 quando la squadra era nei bassifondi della B/eccellenza, il terzo campionato, e grande protagonista della scalata della Dolomiti Energia che al Forum festeggerà le 150 partite in serie A. Davide “Dada” Pascolo, che a Trento ha giocato dal 2011 al 2016 prima di passare in maglia milanese, è il grande ex: da lui ci si aspetta una finale importante anche in chiave nazionale. A Trento qualcuno sogna un suo ritorno visto che Milano sembra intenzionata a rivoluzionare gli italiani in squadra. Se ne riparlerà.



Sono diciannove i precedenti giocati da Milano e Trento, con i lombardi in testa 11 a 8. Il bilancio dei playoff è in perfetta parità. Le due squadre si sono infatti incontrate nei quarti della stagione 2015/16, e Milano vinse 3-0, e, come detto, nella semifinale della scorsa stagione quando si impose Trento per 4-1. E’ invece la sesta volta nella che si affrontano in finale la seconda contro la quinta. In due precedenti ha vinto la testa di serie numero due, entrambe le volte la Virtus Bologna alla fine degli anni ’70. Se vale la regola del “non c’è due senza tre”, Milano può dirsi favorita, facendo i debiti scongiuri.



Pianigiani, allenatore delle scarpette rosse, mette le mani avanti, come aveva fatto in semifinale contro Brescia. «Non abbiamo le stesse certezze di Trento, ma l’entusiasmo di chi migliora ogni giorno. Trento ha eliminato Avellino e Venezia, vincendo in trasferta la prima partita della serie, e arriva con grande slancio. Confidiamo nella spinta dei 10 mila del Forum». Buscaglia invece non si nasconde: «L’Olimpia ha giocatori di carisma e di grande esperienza abituati a vincere e a giocare certi tipi di partite. Dopo le sfide contro Avellino e Venezia, l’asticella si alza ancora, ma noi dobbiamo partire proprio da quello che siamo stati capaci di fare nei quarti e nelle semifinali e giocarcela senza paura».



Dopo i primi due episodi ad Assago, le finali sbarcheranno alla BLM Group Arena di Trento per gara-3 e gara-4 in programma sabato 9 e lunedì 11 giugno. Ci sarà da divertirsi.





