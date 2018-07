Serie A e A2, regolari tutte le iscrizioni ma resta il nodo dei palasport

di Marino Petrelli

Tutte le squadre di Serie A e A2 sono in regola con i conti e risultano regolarmente iscritte. La ComTec ha informato ieri il consiglio federale che tutte le aventi diritto ai due principali campionati nazionali hanno rispettato i parametri necessari per l’iscrizione. La Pallacanestro Cantù sarà multata di 8 mila euro per il ritardato pagamento dei contribuiti di marzo e aprile 2018. Viene così recepita l’indicazione arrivata già giovedì dall’assemblea di Lega Basket Serie, che ha presentato anche il nuovo piano di comunicazione con l’obiettivo di aumentare ancora di più la visibilità della pallacanestro italiana su tutte le piattaforme.



Resta il nodo palasport alla luce della norma che dalla prossima stagione tutti gli impianti abbiano una capienza di 5 mila posti a sedere. Il presidente di Lega, Egidio Bianchi, ha illustrato ai club la situazione. Molte società sono a buon punto per l’adeguamento, altre, come Brescia e Torino, si sposteranno in palasport più grandi, altre ancora sono ancora in alto mare, ad esempio Brindisi, Cremona e Pistoia. Bisogna far presto perché dall’anno prossimo non saranno concesse ulteriori deroghe.



Quella di ieri è stata una giornata intensa per i vertici federali della pallacanestro italiana che nella sala conferenze dello Stadio Olimpico, a Roma, hanno prima di tutto ringraziato le ragazze mondiali del 3x3. Le quattro moschettiere, più l’allenatrice Adamoli, hanno ricevuto l’abbraccio dei presidenti e dei delegati dei comitati regionali. Un incontro informale, ma che conferma la grande soddisfazione della Federbasket per la storica vittoria ottenuta a Manila lo scorso 12 giugno. E, in considerazione del fatto che il 3x3 è divenuto una disciplina olimpica, «aumenterà il dialogo con l’Area preparazione olimpica del Coni per meglio seguire gli atleti di interesse olimpico», ha dichiarato il presidente Gianni Petrucci.



Giulia Ciavarella, Raelin Marie D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli e Angela Adamoli si godono ancora il loro successo, ma la testa è già rivolta alle olimpiadi di Tokyo 2020. Intanto, è arrivata la qualificazione agli Europei di Bucarest, in programma dal 14 al 16 settembre. Prime nel girone di qualificazione ad Andorra, 35 gradi e un caldo asfissiante, con tre vittorie e una sconfitta ininfluente. Ora una meritata vacanza, ma già pronte a lottare per vincere anche in Romania.



Salutate le campionesse mondiali, spazio al Consiglio federale che, dopo aver ascoltato la relazione della Com.Tec, ha stabilito anche che il prossimo 14 settembre Italia - Polonia verrà giocata a Bologna, al PalaDozza. Sarà la prima gara della seconda fase di qualificazione per la FIBA World Cup 2019. L’Italia ha chiuso il primo girone al primo posto, nel secondo affronterà, oltre alla Polonia, l’Ungheria e la Lituania portandosi dietro i punti acquisiti. Ora si va in vacanza senza casi spinosi come quello di Caserta della passata stagione. E’ già un buon risultato per il basket italiano.

