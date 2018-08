Datome a Il Messaggero: «Io come Harry Potter, un maghetto tra i giganti»

di Alessandro Angeloni

Nba, Turchia, prima Siena e Roma, Gigi Datome, campione internazionale di basket. Un altissimo tra i sardi. «Roma mi è rimasta dentro, mi fa male pensarla in questo stato». La Capitale gli è rimasta dentro, infatti passa da queste parti e ci viene a trovare. La vede poco, ma si accorge che andrebbe migliorata. «Qui ci sono meraviglie, posti incantevoli. Bisogna trattarla meglio», confida Gigi con un pizzico di nostalgia. Ha il look alla Davide Moscardelli, la barba lunga c’è sempre e non...

