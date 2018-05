Datome boom, 16 punti. Fenerbahce in finale con il Real Madrid

di Vanni Zagnoli

Può essere l’Eurolega di Gigi Datome, l’ex Roma piazza 16 punti, 12 nel primo tempo. E’ la terza finale di fila del Fenerbahce, può confermare il titolo conquistato in Turchia un anno fa. Anche Nicolò Melli contribuisce, con 4 punti, la bellezza di 6 assist e di 5 recuperi, più 3 rimbalzi. Lo Zalghiris Kaunas non ripete l’impresa dei quarti, sull’Olympiakos Pireo, il basket incantevole dei lituani è schiantato da Bobby Dixon, ex Treviso e Brindisi.



A Belgrado, il pubblico viene quasi tutto da Istanbul, esaltato dalla pressione difensiva di Guduric su Pangos, è la mano di coach Zelimir Obradovic, 9 Eurolega, da anello Nba. Datome brilla subito, con 5 punti e un recupero, spinge il Fenerbahce sul 19-13. I lituani non trovano il canestro, concedono 5 punti in fila al barbuto ex Boston Celtis, capace anche di due stoppate. I 3 recuperi di Melli portano all’allungo, eppure alla pausa lo Zalghiris è sul 39-33. Melli con un’altra palla recuperata alimenta l’11-2, rintuzzato da 11-0, con tripla di Pangos. Sul 50-48 i gialloneri resistono, riprendono fiato con Datome e due triple di Dixon. Gli underdog rientrano sul 66-60 a 4’ dalla fine, Dixon regala serenità e la difesa induce a tre perse. Bene anche Sloukas, con 14 punti; per i lituani Pangos 16, Davies 12 e White 10.



Domenica, il Real Madrid cercherà la decima Eurolega della storia, conquista la 4^ finale in 6 anni. In campionato è appena 5°, passa grazie a Sergio Llull, mvp un anno fa, con 16 punti. Il Cska domina la stagione regolare, esce per la 5^ volta in 6 anni in semifinale, le prime con Ettore Messina. Fra i russi spiccano De Colo con 20 punti, Clyburn e Hines con 16 e Higgins a 15. Gli spagnoli ottengono 16 punti anche da Doncic, mentre Thompkins e Ayon arrivano a 12.



L’avvio è degli ex sovietici, sul 30-20, con 5 liberi sbagliati e su errori su 7 dalla lunga distanza dei blancos. Carroll propizia il sorpasso al 12’ (32-34), all’intervallo è 46-47. Mosca si inceppa alla ripresa, emergono i muscoli di Reyes, le triple di Causeur e di Doncic, campione d’Europa con la Slovenia. Sul 51-60, i rossi risalgono a -3, concedono il 9-0 del 61-73 del 33’. A -4’ è 73-76, stroncato dalle giocate di Ayon. Il Real può abbinare l’Eurolega alla Champions del calcio, prevalendo sul Barcellona, polisportiva rivale.











