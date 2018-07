Eroico Marc Gasol, il campione Nba che salva i migranti

di Marino Petrelli

La fotografia di Josephine sta facendo il giro del mondo. La donna camerunense in fuga dall’Africa, è stata salvata nel mare Mediterraneo dopo essere stata in balia delle onde per vari giorni. Provvidenziale l’intervento della Open Arms, la nave di una delle Ong di cui il nuovo governo italiano ha deciso di contrastarne l’attività. Tra i soccorritori si scorge distintamente Marc Gasol, centro dei Memphis Grizzlies in Nba, fratello di Pau, due volte campione d’Europa e una volta campione del mondo con la Spagna. Guadagna 24 milioni di dollari a stagione, passa le sue vacanze a disposizione della Open Arms. Qualche mese fa, in un'intervista al quotidiano “El País”, aveva spiegato di essersi deciso a unirsi a Proactiva Open Arms dopo aver incontrato lo scorso anno il fondatore e direttore, Óscar Camps, anche se in quella occasione non si era potuto imbarcare con loro perché c’era da giocare l’Europeo con nazionale spagnola.



Secondo la sua testimonianza, raccolta da “Marca“, la mattina di martedì hanno avvistato un gommone semi-scafo e, mentre si avvicinavano, hanno scoperto che c’era una donna che teneva un braccio contro un pezzo di legno, accanto ai corpi di un’altra donna e di un bambino. “Li abbiamo caricati tutti sul gommone e poi trasportati alla nave dove i medici hanno medicato la donna ancora viva”, dice Gasol. “Le abbiamo detto che l’avremmo aiutata, era spaventata. Abbiamo saputo che il suo nome è Josephine ed è del Camerun”



Alla domanda su cosa lo motiva a partecipare a questa azione, ha detto che la fotografia che nel 2015 ha girato il mondo del bambino Aylan Kurdi, morto in un naufragio sulle rive della Turchia, ha provocato un senso di “rabbia” e gli ha fatto capire che tutte le persone devono fare la loro parte per non far accadere casi come questo. Fu allora che incontrò la gente di Open Arms: “Mi hanno fatto capire che è una realtà in cui vivono molti bambini in tutto il mondo. Sono rimasto colpito dalla loro convinzione, dal modo in cui hanno messo a disposizione di questa causa tutte le loro risorse economiche, logistiche e personali per aiutare Ammiro queste persone, che fanno qualcosa, che non aspettano che gli altri lo facciano".



Secondo la ricostruzione della Ong, una nave della Guardia costiera libica avrebbe distrutto la barca del gruppo abbandonandola in mare a circa 80 miglia nautiche a nord del paese dopo che si erano rifiutate di imbarcarsi sulla nave per tornare in Libia. Il portavoce della guardia costiera libica ha invece dichiarato di aver fermato una barca lunedì trasportando 158 passeggeri, fornendo loro aiuti umanitari e medici e li ha portati in un campo profughi a Khoms, una città costiera nella parte occidentale della Libia.



Gasol, alla fine delle operazioni di salvataggio, ha scritto un tweet parlando di “frustrazione, rabbia e impotenza. È incredibile come tante persone vulnerabili siano abbandonate alla morte in mare. Una profonda ammirazione per queste persone che chiamo i miei compagni di squadra in questo momento”. Poi ha aggiunto al quotidiano spagnolo: “Voglio essere un testimone diretto e salvare le persone. Il rischio che posso assumere per essere un giocatore Nba va a un terzo piano, non c'è esempio migliore dei volontari che sono qui, con i quali vivo. Vedi che tutto è fatto per il bene comune”.



