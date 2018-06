Italia, a Trieste sconfitta indolore contro la Croazia

di Marino Petrelli

La Croazia rovina la festa triestina e si rilancia per le qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. All’Alma Arena, che dalla prossima stagione si chiamerà Allianz Dome fino al 2023, finisce 72-78. Decisivo il terzo quarto da 13-24 per la Croazia. Bogdanovic, 26 punti, e Zubac, 12, fanno valere tutta la loro esperienza dell’Nba. L’Italia, fino a quel momento discreta, si disunisce e non trova più la via del canestro, nonostante un tentativo disperato nel finale di ribaltare il punteggio. Sconfitta indolore per l’Italia che mantiene il primo posto nel girone D. Domenica a Groningen, ultima partita del girone contro l’Olanda, stasera vincitrice sulla Romania.



Quintetto azzurro con Daniel Hackett titolare, accompagnato da Abass, Della Valle, Burns e Biligha. Stipcevic e Zubac producono il primo allungo ospite (6-12), Aradori ricuce fino al 14 pari. Hackett si fa male ad una caviglia e non rientrerà più. Ancora Aradori lancia l’Italia sul 21-17, il primo quarto si chiude 24-21. Il giocatore della Virtus Bologna continua a segnare, ma Kruslin da tre rimanda sotto gli azzurri: 25-32 al 15esimo. I fratelli Vitali mantengono l’Italia a contatto e al riposo lungo la Croazia è avanti soltanto 39-41.



Intervallo con lo spettacolo dei Da Move che fanno impazzire il pubblico, quasi tutto esaurito il Pala Trieste, con le loro piroette e canestri spettacolari. Al rientro in campo, la Croazia decide che è il momento di allungare: 41-46, poi 45-51 al 25esimo. Burns risponde a Zubic, ma gli ospiti restano avanti ancora di dodici punti. Il terzo quarto si chiude 52-65. Aradori non segna più, i croati scappano via anche grazie ad un fallo tecnico alla panchina azzurra e un paio di falli dubbi contro Burns e Brian Sacchetti. Al 35esimo è 57-73. Abass e Luca Vitali suonano la carica, la Croazia perde la sua sicurezza in attacco e l’Italia si riavvicina fino al 64-73. Della Valle e Filloy hanno due triple per il meno sei, ma entrambe si spengono sul ferro.



Saric inventa un canestro da otto metri allo scadere dei 24 secondi ma sul 64-76 la Croazia ancora non vuole chiuderla e gli azzurri producono un parziale di 8-0 sospinti da un Abass scatenato, 11 punti in fila, che li riavvicina 72-76 a 22 secondi dalla fine. Finisce 72-78 con 15 di Aradori e 14 di Burns per l’Italia. Dopo l’Olanda, Si penserà al secondo girone di qualificazione con la speranza di riavere in maglia azzurra Datome, Melli, Belinelli e Gallinari. Con loro in campo, nulla è precluso.

