Leonessa mummificata dall'Armani, 1-2.

di Vanni Zagnoli

Da Montichiari, Brescia, paese dell’aeroporto, raccontiamo come tutto il basket italiano, eccetto Milano e i suoi tifosi, tifassero per le Leonessa, incapace di passare sul 2-1 e ora destinata all’eliminazione. Probabilmente già mercoledì sera, perchè l’Olimpia il più l’ha fatto e dovrebbe ripetere la rimonta dell’anno scorso, al primo turno con Capo d’Orlando.



Le rondinelle, se fossimo nel calcio, avevano sorpreso la squadra di Pianigiani in gara1, sono stati rullati via due sere e ieri sono avanti di poco, scendono a -10, pagando l’eccezionalità di Micov, ex Cska Mosca, e il talento di Goudelock, detto piccolo mamba, da Kobe Bryant, di cui è stato compagno ai Los Angeles Lakers.



Vince l’Ea7 in volata, un Vitali manca l’ultimo tiro, troppo difficile. Milano è Milano, costato forse il quadruplo di Brescia, qua piove e la gente va via delusa, dopo avere cantato a squarciagola.



Il basket, come il volley, dà emozioni uniche, come solo i grandi pubblici del calcio. Al PalaGeorge sembrava di essere a un derby dell’Olimpico di Roma, con anche le poche centinaia arrivate dal capoluogo, a festeggiare alla fine.



E’ festa, sempre, è il basket, con la doppia diretta di Eurosport e di Raisport, dopo anni di doppia Rai, Sky. Gli ascolti sono buoni, i palazzetti pieni, sembra di essere in Spagna o quasi in Nba. I bresciani hanno scelto di essere qua, non di seguire in tv la nazionale.



Domani sera a Trento l’Aquila può invece perfezionare il sorpasso, su Venezia, non più favorita. Si va verso una finale Milano-Trento, al meglio delle 7, con la squadra del presidente Proli e di Flavio Portaluppi strafavorita. Come nel 4-2 di due anni fa, su Reggio Emilia, al Bigi, e come nel 4-3 su Siena, con il fiatone.



Peccato solo che chi vince non vada in Eurolega, quella spetta ad Armani per diritto divino. Tonut e compagni la meritavano. O meglio, servirebbe un’altra italiana in Eurolega, da assegnare sul campo. E’ come se solo la Juve andasse in Champions, chi glielo spiega al Brescia…









