Nba, Capela resta a Houston: quinquennale da 90 milioni

Clint Capela ha rinnovato il suo contratto con Houston fino al 2023. Il 24enne centro svizzero guadagnerà 18 milioni all'anno per un totale di 90 in 5 anni. Una mossa obbligata per i Rockets che, dopo aver perso Trevor Ariza, non potevano permettersi di lasciar andare un altro cardine della difesa. Capela, dal canto suo, è venuto incontro al club abbassando le sue richieste: chiedeva un quadriennale da 100 milioni, ne ha ricevuti 10 in meno ma con la garanzia di un anno di contratto in più.

