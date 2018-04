Nba, 11esima vittoria consecutiva per Philadelphia, 17 punti di Belinelli

di Redazione Sport

Undicesima vittoria di fila per i Philadelphia 76rs di Marco Belinelli che nella notte superano 121 a 95 i Brooklyn Nets con l'azzurro protagonista grazie a 17 punti, 2 rimbalzi e 1 assist a referto in 27 minuti di gioco. Il più prolifico a canestro dei 'Sixers' sul parquet del Wells Fargo Center è J.J. Redick, 19 punti, seguito a 15 da Ben Simmons, per lui anche 12 rimbalzi. A rendere ancora più importante l'affermazione di Philadelphia l'assenza di Joel Embiid, out fino al termine della regular season per la frattura all'orbita dell'occhio sinistro subita mercoledì scorso contro i New York Knicks. Partono subito bene i 'Sixers' avanti 28-22 dopo il primo quarto, all'intervallo lungo il margine sale 61-49. La reazione dei Nets (25-53 in stagione) non arriva e i padroni di casa prendono il largo chiudendo a +26. Nella Eastern Conference Philadelphia consolida la sua quarta posizione che garantisce i playoff grazie a 47 vittorie e 30 sconfitte. Gara da dimenticare per i newyorkesi che hanno in Spencer Dinwiddie il miglior marcatore con 16 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA