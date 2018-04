Nba, Belinelli firma la "decima" dei 76ers, Blazers ai playoff

Decima vittoria in fila dei Philadelphia Sixers trascinati da un super-Belinelli che – nonostante le assenze pesantissime di Embiid e Saric - con 22 punti in 31' (6/6 da due, 3/4 da tre, 1/1 ai liberi) mette la firma sulla vittoria grazie a un secondo periodo di grande basket. Oltre al 32 azzurro, sugli scudi la prova di Ben Simmons, con 20 punti, 15 assist e 8 rimbalzi. Nella altre partite della notte, successi fondamentali in chiave playoff per Portland e Utah: i Blazers conquistano l'aritmetica certezza dei playoff, mentre i Jazz battono i T'wolves e salgono al 6/o posto. Oklahoma trascinata da Westbrook (26-15-13) vince a New Orleans (104-109) e mette nei guai i Pelicans, adesso ottavi e con una sola gara di vantaggio su Denver. Cleveland fatica contro Dallas, ma alla fine vincono i Cavs (98-87). Washington perde in casa contro Chicago (113-94), Golden State supera Phoenix 117-107.

