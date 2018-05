Nba, Celtics in finale di Eastern Conference

di Redazione Sport

I Boston Celtics avanzano alla finale di Eastern Conference battendo in gara 5 i Philadelphia 76ers di Marco Belinelli 114-112 e chiudendo la serie sul 4-1. A regalare il successo a 23 secondi dalla sirena ai Celtics il canestro di Jayson Tatum che mette a referto 25 punti, 24 per Jaylen Brown, 17 di Terry Rozier. Al TD Garden parte bene e chiude avanti 25-24 il primo parziale Boston che allunga nel secondo, 61-52. I Sixers non si scompongono e nel terzo parziale vanno al contrassalto recuperando 8 punti e portandosi a -1. A 9'49 dalla fine la squadra ospite si porta avanti grazie a una tripla di Robert Covington ma due tiri liberi di Tatum riportano in quota i Celtics. La partita è apertissima e Philadelphia ha la forza per tornare in testa. A 1 minuto dalla fine Marcus Smart firma la parità, 109-109. A questo punto salgono in cattedra Tatum e Terry Rozier che mettono a segno 4 canestri pesantissimi che chiudono la gara. Delusione per Philadelphia che ha in Dario Siric e Joel Embiid i suoi migliori marcatori con 27 punti, 18 per Ben Simmons. Tre punti e 1 rimbalzo per Marco Belinelli in campo per 11 minuti. I Celtics torneranno in campo per la prima sfida della finale ci Conference domenica a Boston dove affronteranno al meglio delle 7 partite i Cleveland Cavaliers.

