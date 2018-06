Nba, vittoria all'overtime e Warrior avanti 1-0 sui Cavs

Va ai Golden State Warriors gara 1 delle Finals Nba contro Cleveland. Alla Oracle Arena i detentori dell'anello cominciano nel migliore dei modi la serie battendo all'overtime 124-114 i Cavs nonostante la grande serata di LeBron James autore di 51 punti. Sfida sul filo di lana quella disputata a Oakland coi californiani sotto 29-30 nel primo parziale, all'intervallo è parità: 56-56, nel terzo parziale la franchigia di casa prende un piccolo margine di vantaggio, 84-78, ma nel quarto quarto i Cavs ritornano in parità e a 50«8 dalla sirena trovano il vantaggio 103-102, Stephen Curry riporta avanti i Warriors ma a 4»7 dalla fine George Hill prima pareggia i conti dalla lunetta e poi sbaglia il secondo tiro libero portando il match all'extra-time.



I Warriors prendono subito in mano la partita e mettono a segno un parziale di 17 punti a 7 portando a casa la vittoria. Il migliore a canestro per Golden State è Stephen Curry, 29 punti, 26 per Kevin Durant, 24 per Klay Thompson. Per i Cavs dietro a un monumentale LeBron James, 51 punti, 8 assist e altrettanti rimbalzi a referto, 21 punti di Kevin Love. Lunedì gara 2 della finalissima Nba che per il quarto anno consecutivo vede Warriors e Cavs contendersi il titolo.



LeBron James non basta dunque ai Cavaliers per vincere gara 1 delle Finals Nba contro i Golden State Warriors. Il 'Presceltò, alla sua ottava finale Nba, mette a segno 51 punti suo miglior score di sempre nei playoff e secondo punteggio più alto mai realizzato dopo i 55 punti messi a segno da un mostro sacro come Michael Jordan nel 1993. «È stato epico ma non è bastato per portare alla vittoria i Cavs -spiega a fine gara coach Tyronn Lue-. Fare quello che ha fatto lui stanotte e venire derubato di una vittoria non è giusto». A 36 secondi dalla fine del quarto quarto Kevin Durant era stato in un primo momento sanzionato per un fallo offensivo contro James ma la decisione è stata poi cambiata. LeBron James con i 51 punti a referto nel match della Oracle Arena raggiunge quota 8 partite con più di 40 punti in questi playoff eguagliando il primato della 'leggendà Jerry West realizzato nel 1965.

