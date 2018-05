Nba, Houston supera Golden State: ora la serie è sul 2-2

di Redazione Sport

La serie finale della Western Conference del basket Nba, fra i Golden State Warriors, campioni in carica, e gli Houston Rockets è tornata in parità questa notte, sul 2-2, grazie al successo dei Rockets in trasferta con il punteggio di 95-92. Lo stesso punteggio della fase finale in Eastern Conference, dove Cleveland Cavaliers e Boston Celtics hanno chiuso le prime quattro partite sul punteggio di 2-2. Grande protagonista della sfida James Harden con 30 punti e Chris Paul con 27. Ai Warriors non sono bastati i 28 punti di Steph Curry e i 27 di Kevin Durant.

