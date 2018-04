Nba, i Bucks superano i Celtics: la sfida si deciderà in gara 7

di Redazione Sport

Si deciderà tutto in gara 7 nella sfida tra Bucks e Celtics. Al BMO Harris Bradley Center, Milwaukee batte 97-86 i Celtics rimettendo in parità la situazione nella serie del rpimo turno dei playoff Nba. Grande protagonista della serata Giannis Antetokounmpo autore di 31 punti e 14 rimbalzi. Bene anche Khris Middleton e Malcolm Brogdon autori di 16 punti ciascuno. Brogdon ha realizzato un importante tiro da 3 a 5'22 dalla fine che ha permesso ai Bucks di portarsi a +6 dalla sirena in una sfida in cui i padroni di casa, dopo un iniziale svantaggio di 2 punti, sono arrivati all'intervallo lungo avanti 48-39, distanze invariate nel terzo parziale e ultimo tempo in equilibrio ma coi Bucks bravi a sfruttare al meglio l'inerzia dell'incontro portandosi a gara 7, impresa che in un playoff non gli riusciva dal 2010. Per quanto riguarda i Celtics, che avranno il vantaggio di giocarsi l'ultima in casa, il migliore a canestro è Jayson Tatum con 22 punti.

