Nba, i Pelicans superano i Clippers e accedono ai playoff

di Redazione Sport

Grazie al successo 113-100 contro il Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, ancora assente per infortunio, i New Orleans Pelicans si assicurano matematicamente il passaggio ai playoff dopo tre anni di assenza. A spingere la franchigia della Louisiana nella trasferta dello Staples Center i canestri di Anthony Davis autore di 28 punti e quelli di Nikola Mirotic in doppia doppia grazie a 24 punti e 16 rimbalzi. Per i Pelicans (47-34 in stagione) la quarta vittoria di fila coincide con la quinta posizione nella Eastern Conference ottenuta nonostante la pesante assenza di DeMarcus Cousins out dal 28 gennaio per la lesione al tallone d'Achille. La sfida comincia col piede giusto per New Orleans avanti 31-23 dopo il primo parziale e 59-49 all'intervallo lungo, nel terzo parziale la franchigia ospite aumenta ancora il distacco 93-71 chiudendo poi l'incontro a +13. Per quanto riguarda i Clippers (42-39) il migliore a canestro è Sindarius Thornwell, 20 punti, seguito a 15 da Montrezl Harrell, 9 punti e 15 rimbalzi per DeAndre Jordan.

