Nba, i Warriors sul 2-0 nella serie: sconfitti i Cavaliers 122-103

di Redazione Sport

Ancora una vittoria per i Golden State Warriors che alla Oracle Arena battono 122-103 i Cleveland Cavaliers portando la serie delle Finals Nba sul 2-0. A spingere i californiani il solito Stephen Curry autore di 33 punti, 9 triple, 26 punti per Kevin Durant, 20 di Klay Thompson. Parte forte Golden State avanti 32-28 dopo il primo parziale, all'intervallo lungo il margine è di 59-46, recuperano 3 punti i Cavs nel terzo parziale ma nel finale subiscono un 32-23 che li fa chiudere il match sotto di 19 punti. Per i Cavaliers il migliore a canestro è sempre LeBron James autore di 29 punti seguito a 22 da Kevin Love in doppia grazie anche a 10 rimbalzi a referto. La serie si sposta adesso a Cleveland per gara 3 in programma mercoledì.

