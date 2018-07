Nba, Belinelli torna a San Antonio: biennale con gli Spurs

di Gianluca Cordella

Marco Belinelli torna a San Antonio. La guardia di San Giovanni in Persiceto non ha atteso le mosse dei Philiadelphia 76ers, ultima squadra nella quale aveva giocato tanto e bene lo scorso anno e nella quale aveva detto di voler tornare. Con i Sixers alle prese con il sogno LeBron James da inseguire, l'azzurro ha rotto gli indugi e ha accettato l'offerta degli Spurs, con i quali aveva vinto il titolo Nba nel 2014 e la gara da 3 punti all'All Star Game. Irresistibile il richiamo di Popovich per Marco che firmerà un biennale da 12 milioni di dollari. Belinelli aveva annunciato di voler scegliere una squadra che potesse lottare per qualcosa di importante: forse non sarà questo il destino negli Spurs in questa stagione – all'orizzonte ci sono il divorzio con Leonard, la free agency di Parker e il capolinea di Ginobili – ma la chiamata di coach Pop e di Ettore Messina era troppo allettante per Marco che, comunque, in Texas ha scritto una pagina importante della sua storia personale e di quella del basket italiano.



